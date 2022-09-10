Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

В августе "Победа" запустила проект Interior cabin crew, в рамках которого "группа бортпроводников, одновременно с выполнением своей основой функции на борту, будет выполнять осмотр самолета на наличие дефектов/повреждений/загрязнений и дальнейшую работу с инженерными службами по их устранению".

Об этом сообщил в письме сотрудникам директор службы бортпроводников лоукостера Арман Алиханян.

Отметим, что "Победа" – это лоукост-дочка крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

У России существенные проблемы с безопасностью полетов. Она может оказаться в списке опасности рядом с Эритреей и Бутаном. Если до 14 сентября авиационные власти РФ не устранят проблему, то список будет официально обнародован, а напротив России установят красный флажок, свидетельствующий об опасности пассажирских полетов.

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