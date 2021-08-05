Российская атомная субмарина заглохла и дрейфовала у берегов Дании: ее взял на буксир корабль сопровождения
Атомная подводная лодка "Орел" потерял ход вблизи датского Орхуса 30 июля
Об этом рассказывается на странице третьей эскадры Королевских военно-морских сил Дании в Facebook.
30 июля в водах к востоку от второго по величине датского города Орхуса, на расстоянии примерно в две морские мили от берега, подводная лодка "Орел" вдруг начал терять ход и вскоре стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла. Течение несло субмарину к берегу.
Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", который сопровождал российскую группу из трех кораблей, назвал ситуацию "драматической".
"Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки " Орел " класса " Оскар-II " были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова ", - рассказали в Третьей эскадре Королевского флота.
В эскадре объяснили, что после военного парада в Санкт-Петербурге 25 июля многие корабли российского Северного флота из Мурманска, а также корабли Индии, Пакистана и Ирана возвращались на базы через ее воды. Поэтому корабли флота Дании сопровождали иностранные военные суда.
К подводной лодке подошел российский эсминец "Удалой", и были подготовлены средства для буксировки.
"Мы связались с ним и предложили свою помощь, от которой он отказался, что неудивительно", - отметили военные моряки со сторожевого корабля "Диана".
Подводная лодка "Орел" через некоторое время снова запустила двигатели. Некоторое время лодка шла в надводном положении, но потом погрузилась под воду.
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