Российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море, - Bild
Россия могла тайно ввести в Средиземное море атомную субмарину, вероятно, это АПЧ К-266 Орел – одна из субмарин "Оскар II", которые все еще служат на Северном флоте России
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что российская атомная подлодка, вероятно, сейчас находится в Средиземном море вблизи Италии. Неизвестно, как долго он плавал вблизи материковой Европы.
Одной из причин нахождения субмарины у берегов Италии является то, что он может заменить российский ракетный эсминец типа "Слава" - "Маршал Устинов" - находившийся в Средиземном море до 24 августа.
"Маршалл Устинов" в течение нескольких дней плавал между Великобританией и Ирландией в сопровождении эсминца "Вицеадмирал Кулаков" - возможно, чтобы отвлечь внимание от российской атомной подводной лодки у Италии.
Аналитики НАТО следят за кораблем, чтобы определить его тип и цель. Вероятно, что это атомная подлодка, то есть работает на атомной энергии. Этот термин не означает, что он несет ядерное оружие.
- 30 июля на странице третьей эскадры Королевских военно-морских сил Дании сообщили, что в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно двух морских мили от берега атомная подлодка "Орел" вдруг начала терять ход и вскоре стала дрейфовать с скоростью 1,5 узла. Течение несло субмарину к берегу.
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