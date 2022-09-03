Российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море, - Bild

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что российская атомная подлодка, вероятно, сейчас находится в Средиземном море вблизи Италии. Неизвестно, как долго он плавал вблизи материковой Европы.

Одной из причин нахождения субмарины у берегов Италии является то, что он может заменить российский ракетный эсминец типа "Слава" - "Маршал Устинов" - находившийся в Средиземном море до 24 августа.

"Маршалл Устинов" в течение нескольких дней плавал между Великобританией и Ирландией в сопровождении эсминца "Вицеадмирал Кулаков" - возможно, чтобы отвлечь внимание от российской атомной подводной лодки у Италии.

Аналитики НАТО следят за кораблем, чтобы определить его тип и цель. Вероятно, что это атомная подлодка, то есть работает на атомной энергии. Этот термин не означает, что он несет ядерное оружие.

30 июля на странице третьей эскадры Королевских военно-морских сил Дании сообщили, что в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно двух морских мили от берега атомная подлодка "Орел" вдруг начала терять ход и вскоре стала дрейфовать с скоростью 1,5 узла. Течение несло субмарину к берегу.

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