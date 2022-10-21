Российская атака по инфраструктуре Украины является самой большой в истории человечества, ее готовили энергетики РФ, - директор EIR Center Харченко
Российские энергетики готовили недавние удары по украинской инфраструктуре. Сообщается, что это самая большая инфраструктурная атака в истории человечества
Об этом информирует Media Center Ukraine директор Центра исследований энергетики Александр Харченко .
"Удары России по украинской энергетической системе – это спланированный российскими энергетиками террористический акт, имеющий целью уничтожить нашу энергосистему. Добиться полного отключения электричества в нашей стране", - заявил Харченко.
Директор EIR Center подчеркнул, что со времени Второй мировой войны это самая большая инфраструктурная атака, потому что тогда не было такой инфраструктуры.
"Это заставляет нас впервые в истории человечества понять, где предел прочности. Пока мы его не нашли", - добавил Харченко.
- По состоянию на 8 августа 2022 года стоимость задокументированного ущерба инфраструктуры после полномасштабного российского вторжения составляет $110,4 млрд, а сумма для восстановления выросла до $188 млрд.
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры , обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
- В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, стараясь нанести повреждения энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения электроснабжения.
- 18 октября Шмыгаль сообщил , что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.
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