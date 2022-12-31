Об этом он сказал во время видеообращения к украинцам.

"Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что ракетные удары в канун нового года были направлены именно против мирного населения Украины. Поэтому государство-террорист не получит прощения.

"А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это с вами знаем. Террористам этого не изменить", - добавил он.

Также Зеленский поблагодарил энергетикам и всем, кто защищает Украину от россиян и призвал не игнорировать сирены.

Кроме того, Зеленский поблагодарил союзников нашего государства, предоставивших систему противовоздушной обороны. Вместе с тем он подчеркнул, что в 2023 году Украина получит системы ПВО Patriot.

"Я благодарю всех партнеров, кто помог с ПВО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral и т.д. В следующем году будут Patriot. В этом году много сделали С-300, которые мы также получили.

Каждая из этих систем – это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов. Оружие против террора – это средство мира", – подчеркнул Зеленский.

31 декабря РФ выпустила по Украине более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому , в результате которого были ранены семь человек. Также пострадал Николаев : вспыхнул пожар, шесть человек ранены, повреждены жилые дома

Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.

Также российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.