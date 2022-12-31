Российская атака - итог не года, а судьбы самой РФ, государство-террорист не получит прощения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракетная атака по нашему государству 31 декабря - это итог судьбы государства агрессора, которое не получит прощения
Об этом он сказал во время видеообращения к украинцам.
"Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что ракетные удары в канун нового года были направлены именно против мирного населения Украины. Поэтому государство-террорист не получит прощения.
"А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это с вами знаем. Террористам этого не изменить", - добавил он.
Также Зеленский поблагодарил энергетикам и всем, кто защищает Украину от россиян и призвал не игнорировать сирены.
Кроме того, Зеленский поблагодарил союзников нашего государства, предоставивших систему противовоздушной обороны. Вместе с тем он подчеркнул, что в 2023 году Украина получит системы ПВО Patriot.
"Я благодарю всех партнеров, кто помог с ПВО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral и т.д. В следующем году будут Patriot. В этом году много сделали С-300, которые мы также получили.
Каждая из этих систем – это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов. Оружие против террора – это средство мира", – подчеркнул Зеленский.
- 31 декабря РФ выпустила по Украине более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
- Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому , в результате которого были ранены семь человек. Также пострадал Николаев : вспыхнул пожар, шесть человек ранены, повреждены жилые дома
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
- Также российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.
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