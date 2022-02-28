Российская артиллерия обстреляла Северодонецк, одна женщина погибла, есть раненые
Российская артиллерия обстреляла жилые кварталы Северодонецка и привела к жертвам среди мирного населения
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook, передает Еспресо.TV.
По словам Гайдая, в результате прямого попадания российского снаряда в своем доме погибла 54-летняя женщина, одну раненую с осколочными ранениями спасатели доставили в больницу, состояние ее здоровья - средней тяжести.
Еще одного мужчину с осколочным ранением госпитализировали в тяжелом состоянии, в 6 домах выбиты стекла.
Кроме того, произошло прямое попадание в легковой автомобиль. Также перебит газопровод, на место направлена бригада горгаза.
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