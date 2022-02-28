Российская артиллерия обстреляла Северодонецк, одна женщина погибла, есть раненые

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook, передает Еспресо.TV.

По словам Гайдая, в результате прямого попадания российского снаряда в своем доме погибла 54-летняя женщина, одну раненую с осколочными ранениями спасатели доставили в больницу, состояние ее здоровья - средней тяжести.







Еще одного мужчину с осколочным ранением госпитализировали в тяжелом состоянии, в 6 домах выбиты стекла.







Кроме того, произошло прямое попадание в легковой автомобиль. Также перебит газопровод, на место направлена бригада горгаза.











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