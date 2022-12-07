Российская артиллерия обстреляла более 10 населенных пунктов в Херсонской области
В день, 7 декабря, от российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов в Херсонской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений противника.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы недалеко от Стрелевой, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомы.
В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение вблизи Времивки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожье.
В Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности Херсона.
- Напомним, всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.
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