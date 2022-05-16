Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграммах со ссылкой на слова пленного оккупанта.

"Командир отделения 25-й артиллерийской бригады с РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома - враг специально стрелял по гражданским объектам", - говорится в сообщении.

Пленный российский военный, который об этом рассказал, был захвачен при освобождении поселка Циркуны в пригороде Харькова. Ближайший к этому поселку район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских "градов" и "ураганов".

При этом Северная Салтовка имеет одну из наиболее плотных построек. Сейчас почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от обстрелов российских захватчиков.

"Сам пленный утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии. Также он сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям России и уничтожению мирных харьковчан", - сообщила СБУ.

Правоохранители изучают и проверяют эти показания.

Напомним, батальон терробороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ.

Российские войска пытались прорваться через границу на территории Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb