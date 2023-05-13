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Российская артиллерия атаковала Никополь на Днепропетровщине: есть раненый

13 мая, 2023 суббота
16:13
Война с Россией

13 мая 2023 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел Никополя - в результате атаки ранен мужчина, есть повреждения домов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В результате обстрела пострадал 57-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и туловища, он госпитализирован в больницу.

В результате атаки в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек. Изуродованный гараж, микроавтобус и две линии электропередач. Последствия обстрелов выясняют работники ГСЧС.

  • В пятницу 12 мая российские террористы обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Разрушены 3 частных дома, еще 7 – повреждены. Разбиты и 7 хозяйственных построек, 1 – уничтожена. Разбиты авто, заборы, линии электропередач и газопроводы. Есть разрушение церкви, админздания и магазина.
Днепропетровщина
Никополь
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