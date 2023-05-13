Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В результате обстрела пострадал 57-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и туловища, он госпитализирован в больницу.

В результате атаки в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек. Изуродованный гараж, микроавтобус и две линии электропередач. Последствия обстрелов выясняют работники ГСЧС.