Российская артиллерия атаковала Никополь на Днепропетровщине: есть раненый
13 мая 2023 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел Никополя - в результате атаки ранен мужчина, есть повреждения домов
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В результате обстрела пострадал 57-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения головы и туловища, он госпитализирован в больницу.
В результате атаки в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек. Изуродованный гараж, микроавтобус и две линии электропередач. Последствия обстрелов выясняют работники ГСЧС.
- В пятницу 12 мая российские террористы обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Разрушены 3 частных дома, еще 7 – повреждены. Разбиты и 7 хозяйственных построек, 1 – уничтожена. Разбиты авто, заборы, линии электропередач и газопроводы. Есть разрушение церкви, админздания и магазина.
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