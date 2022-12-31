Российская армия за сутки убила трех жителей Донетчины
За сутки 30 декабря от российской агрессии погибли трое жителей Донецкой области, еще трое гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его данным 30 декабря от действий российских военных погибли трое гражданских жителей Донетчины: двое в Бахмуте и один человек в Диброве.
Также председатель ОВА проинформировал о трех раненых: в Диброве, Дальнем и Большой Васильевке.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1 285 человек, еще 2 802 ранены.
Отмечается, что из-за военного положения невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, от российских атак 30 декабря в Херсонской области два человека получили ранения, оккупнаты совершили 60 обстрелов области.
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