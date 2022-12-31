Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его данным 30 декабря от действий российских военных погибли трое гражданских жителей Донетчины: двое в Бахмуте и один человек в Диброве.

Также председатель ОВА проинформировал о трех раненых: в Диброве, Дальнем и Большой Васильевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1 285 человек, еще 2 802 ранены.

Отмечается, что из-за военного положения невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, от российских атак 30 декабря в Херсонской области два человека получили ранения, оккупнаты совершили 60 обстрелов области.

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