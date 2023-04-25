Российская армия за сутки убила двух жителей Донбасса, 13 ранены
За прошедшие сутки, 24 апреля, российская армия убила двух жителей Донецкой области, еще 13 человек получили ранения
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.
"За 24 апреля россияне убили двух жителей Донбасса — в Шахтерском. Еще 13 человек в области получили ранения", - отметил он.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.
Сообщается также, что на Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза – Пречистовку. Никто не пострадал.
"На Донецком направлении произошло 6 обстрелов Кураховской общины — повреждена школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинской общины поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и градов — повреждены дома на 5 улицах", - говорится.
На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской общине. Отмечается, что под обстрелы попали окрестности Ильиновской общины.
На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.
- 25 апреля сообщалось, что враг сосредоточен на наступлении по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на Купянском - укрепляет позиции.
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