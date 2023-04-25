Российская армия за сутки убила двух жителей Донбасса, 13 ранены

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.

"За 24 апреля россияне убили двух жителей Донбасса — в Шахтерском. Еще 13 человек в области получили ранения", - отметил он.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

Сообщается также, что на Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза – Пречистовку. Никто не пострадал.

"На Донецком направлении произошло 6 обстрелов Кураховской общины — повреждена школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке Очеретинской общины поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и градов — повреждены дома на 5 улицах", - говорится.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Нью-Йорке, повреждена школа в Часовоярской общине. Отмечается, что под обстрелы попали окрестности Ильиновской общины.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской общине: в Ямполе и Торском.