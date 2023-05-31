Порошенко о воздушных атаках: в Украине сейчас нет безопасного места, россияне должны чувствовать то же самое
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Российская армия за сутки потеряла 470 военных, 15 артсистем и 32 БПЛА, - Генштаб ВСУ
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 207 910 российских военных, 3802 танка и 3124 БПЛА
Об этом 31 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 207 910 (+470) человек ликвидировано
- танков – 3 802 (+0)
- боевых бронированных машин – 7 472 (+3)
- артиллерийских систем – 3 460 (+15)
- РСЗО – 575 (+0)
- средств ПВО - 333 (+1)
- самолетов – 313 (+0)
- вертолетов - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 124 (+32)
- крылатых ракет - 1 107 (+0)
- кораблей/катеров - 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 230 (+11)
- специальной техники – 454 (+0).
Данные уточняются.
- За минувшие сутки враг потерял 410 российских военных, 51 крылатую ракету, 38 беспилотников и один танк.
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