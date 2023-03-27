Об этом сообщили в понедельник, 27 марта, в telegram-канале Херсонской ОВА.

"Оперативная информация по Херсонской области по состоянию на 26.03.2023. За прошедшие сутки противник совершил - 20 обстрелов, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", - говорится в сообщении.

Также известно, что за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 43 человека.