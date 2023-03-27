Российская армия за сутки обстреляла Херсонщину 20 раз: четыре человека ранены
За воскресенье, 26 марта, российская армия обстреляла Херсонщину 20 раз: четыре человека ранены
Об этом сообщили в понедельник, 27 марта, в telegram-канале Херсонской ОВА.
"Оперативная информация по Херсонской области по состоянию на 26.03.2023. За прошедшие сутки противник совершил - 20 обстрелов, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", - говорится в сообщении.
Также известно, что за сутки с деоккупированной территории области эвакуировано 43 человека.
- В ночь на 26 марта российская армия ударила по Никополю на Днепропетровщине. Город оказался под атакой вражеского беспилотника.
- В течение 25 марта РФ выпустила по Херсонской области 210 снарядов тяжелой артиллерии и "градов", из-за российских атак девять мирных жителей получили ранения.
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