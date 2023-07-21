Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: в сутки враг совершил 7 обстрелов области, в частности, ударил из артиллерии и минометов по Новгород-Северскому району. Там разрушен один из мостов в пограничном и повреждена башня сотовой связи. Прошло без жертв.

Сумщина: ночью и утром вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Эсманской общин. Предварительно – без последствий. Также вчера в течение дня россияне совершили 32 обстрела пограничья.



С территории РФ произвели минометные обстрелы и обстрелы из артиллерии Краснопольского общества. Кроме того, был авиаудар, в результате которого повреждено помещение агрофирмы. Из артиллерии враг гатив и по Великописаревскому обществу, в результате чего повреждена линия электропередач.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам области. Артиллерийские обстрелы получили Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Волшебное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов с РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

В результате вражеского удара по сельскохозяйственному предприятию Пологовского района погибли четыре работника - 29, 30, 33 и 43 лет. Еще двое раненых направлены в лечебное учреждение.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял село Новоосиново Купянского района, в результате чего получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Также поврежден частный жилой дом.



В результате обстрела из РСЗО села Чернещина Изюмского района повреждены 3 дома, гараж и хозяйственные сооружения, произошли пожары. Около 23:10 Волчанск Чугуевского района был обстрелян из минометов. В селе Покаляне Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО поврежден частный жилой дом.



Около 12:40 враг из артиллерии обстрелял Купянск, повредил частные дома. На Слобожанском направлении противник осуществил минометные и артиллерийские населенные пункты Уды, Одноробовка Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Старица, Волчанск и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийских и минометных вражеских обстрелов подверглись Двухлетняя, Западная, Фиголовка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя.



В результате вражеского обстрела из танка пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Поврежден частный дом и гараж. Также в результате артиллерийского обстрела села Петровка Богодуховского района ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет , поврежден многоквартирный дом. В селе Верхний Байрак Изюмского района на собственном подворье на неизвестном взрывном предмете взорвался гражданский мужчина 48 лет. Госпитализирован в легком состоянии.

Луганщина: за сутки противник совершил 99 обстрелов области. С 1 августа будет значительно ограничен въезд в Рубежное. Без местной регистрации никого не будут пускать, даже перевозчиков.

Донетчина: рашисты совершили 19 обстрелов, применив БПЛА "Шахед", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерию, танки, минометы.

Обстреляли 11 населенных пунктов, в результате чего повреждены 27 жилых домов, 3 гражданских автомобиля, газопровод, ЛЭП, хозяйственное сооружение. За сутки погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Николаевщина: сегодня утром враг совершил артиллерийские обстрелы вдоль побережья города Очаков. Пострадавших нет.

Также противник снова наносил артиллерийские удары по городу Очаков, в результате чего возник пожар здания социальной инфраструктуры города. Возгорание было оперативно ликвидировано. Прошло без пострадавших.



Вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары тому же городу. Пострадавших нет. Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы подверглись Куцурубской общине; повреждены жилые дома. Без пострадавших.

На рассвете россияне выпустили ракеты типа "калибр" из ракетоносителя , который ночью вывели на дежурство в Черное море.

К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 45 обстрелов, из них 5 по Херсону. Рашисты попали в районы 17 населенных пунктов области. В селе Днепровское Белозерское общество из-за обстрела значительных разрушений потерпела школа и дома местных жителей. Атаковали россияне по артиллерии и дом культуры в Золотой Балке Новоалександровской общины. В здании повреждена крыша. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.