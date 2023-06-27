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Российская армия за сутки обстреляла 9 областей Украины: 4 человека погибли, 7 получили ранения

27 июня, 2023 вторник
12:03
Война с Россией

За минувшие сутки, 26 июня, российская армия нанесла удары по 9 областям Украины, в результате чего четыре человека погибли, семеро получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки армия РФ совершила обстрел из минометов по Новгород-Северскому району. Прошло без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили два минометных обстрела приграничья - Эсманской и Середино-Будской общин. Предварительно – без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

26 июня в течение дня россияне 5 раз избивали по приграничной зоне. Обстрелам подверглись Эсманская, Шалыгинская, Юнаковская и Середино-Будская община. Прошло без последствий.

Запорожская область: враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам: трижды бил по Ольговскому и Волшебному из РСЗО, 40 ударов с артиллерии пришлось по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Полтавке, Малице, Малиновке, Малиновке, Полтавке, Малке. В результате обстрела зафиксировано 37 повреждений жилых зданий, коммуникаций и имущества жителей.

Во время артобстрела Орехова в своем доме погибла местная жительница, ее 59-летнего мужа с травмами доставили в больницу. Кроме того, госпитализированы раненый 52-летний житель Преображенки и 59-летняя женщина, которая попала под обстрел вблизи Павловки.

Днепропетровщина: ночью агрессор ударил по Марганецкой общине Никопольщины, применив тяжелую артиллерию. Прошло без пострадавших.

По Никополю враг также ударил из тяжелой артиллерии, в результате чего произошло прямое попадание в промышленное предприятие. Погибла 51-летняя женщина, работавшая крановщицей, и 50-летний мужчина, который был на предприятии разнорабочим. Еще один человек, 49 лет, получил ранения. В настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Червона Заря, Одноробовка в Богодуховском районе; Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец и Лукьянцы – в Харьковском; Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки – в Чугуевском; Чугуновка и Отрадное – в Купянском.

Также на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестово. Вчера вечером враг из артиллерии обстрелял Купянск. Данные о пострадавших и разрушении уточняются.

Луганщина: россияне сосредоточили усилия на атаках на Стельмаховку, однако все их попытки были остановлены ВСУ. Армия РФ поразила Белогоровку по артиллерии. Всего за сутки противник совершил 107 обстрелов региона.

Донеччина: за прошедшие сутки рашисты совершили 10 обстрелов области, обстреляли 5 населенных пунктов: Дружковку, Авдеевку, Красногоровку, села Макаровка и Новый Комар. В результате повреждено 17 объектов: 13 жилых домов (из них 6 – многоквартирных), гараж, гражданский автомобиль, водопровод, дорожное покрытие.
За сутки в Донецкой области один человек погиб, один получил ранения.

Николаевщина: 26 и 27 июня утром фиксировались вражеские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также враг наносил удары по городу Очаков. Обошлось без жертв.

Вчера вечером противник наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание по открытой территории. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 55 обстрелов, из них 4 по городу Херсон. Оккупанты попали в районы 21 населенного пункта области, повреждено здание дома культуры в селе Михайловка, здание музыкальной школы в селе Белозерка, сооружения канализационной станции в Херсоне.

В результате российской агрессии два человека получили ранения.

  • 27 июня руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после массированных атак по территории Украины российская армия взяла определенную тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия и подготовиться к новому массированному обстрелу.
Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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