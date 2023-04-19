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Российская армия за сутки обстреляла 20 населенных пунктов на Запорожье

19 апреля, 2023 среда
09:01
Война с Россией

За сутки 18 марта враг нанес по Запорожью 4 авиационных удара, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и совершил 93 артиллерийских обстрела

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате атаки окупантов в очередной раз пострадали Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе" - написал Малашко.

Чиновник отметил, что 18 апреля громады на линии столкновения подверглись 4 авиационным ударам РФ, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийским обстрелам.

Кроме того, поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными России.

  • За сутки 17 апреля враг четыре раза ударил по Запорожской области из разных видов вооружения: РСЗО, авиации и артиллерии.
  • В течение суток 16 апреля российские войска совершили 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены дома, пострадал мужчина.
Украина
Запорожье
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