Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате атаки окупантов в очередной раз пострадали Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе" - написал Малашко.

Чиновник отметил, что 18 апреля громады на линии столкновения подверглись 4 авиационным ударам РФ, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийским обстрелам.

Кроме того, поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными России.