Российская армия за сутки обстреляла 20 населенных пунктов на Запорожье
За сутки 18 марта враг нанес по Запорожью 4 авиационных удара, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и совершил 93 артиллерийских обстрела
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В результате атаки окупантов в очередной раз пострадали Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе" - написал Малашко.
Чиновник отметил, что 18 апреля громады на линии столкновения подверглись 4 авиационным ударам РФ, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийским обстрелам.
Кроме того, поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными России.
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