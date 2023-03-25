Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в telegram .

В частности, отмечается, что семь обстрелов захватчики совершили по самому Херсону - 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также в медицинское учреждение.

"К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть - получили ранения", - отметил глава ОВА.

Также добавляется, что с освобожденных территорий Херсонской области в сутки удалось эвакуировать еще 59 граждан.