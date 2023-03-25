Российская армия за сутки 67 раз атаковала Херсонщину: есть погибшие и раненые
Войска РФ за минувшие сутки 67 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив в общей сложности 301 снаряд из тяжелой артиллерии и систем залпового огня "Град"
Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в telegram .
В частности, отмечается, что семь обстрелов захватчики совершили по самому Херсону - 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также в медицинское учреждение.
"К сожалению, есть жертвы. Два человека погибли, шесть - получили ранения", - отметил глава ОВА.
Также добавляется, что с освобожденных территорий Херсонской области в сутки удалось эвакуировать еще 59 граждан.
- В пятницу, 24 марта, российские террористы совершили очередное преступление в Херсонской области.
- В пятницу, 24 марта, российские террористы обстреляли территории Эсманской и Миропольской общин Сумской области.
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