Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонщину: три человека погибли
Российская армия за сутки, 31 марта, совершила 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека
Об этом в telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, за минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 439 снарядов. Херсонщина была под огнем российской авиации, "градов" и артиллерии.
Также сообщается, что Херсон враг обстрелял пять раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы.
Как подчеркнул Прокудин, в результате обстрелов три человека погибли и двое получили ранения. Также он добавил, что из освобожденной от российских захватчиков территории области эвакуировали еще 91 человека.
- 31 марта российская армия снова атаковала Херсон: два человека получили ранения, когда под обстрелом пытались добраться до правого берега Днепра на лодке.
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