Об этом в telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 439 снарядов. Херсонщина была под огнем российской авиации, "градов" и артиллерии.

Также сообщается, что Херсон враг обстрелял пять раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы.

Как подчеркнул Прокудин, в результате обстрелов три человека погибли и двое получили ранения. Также он добавил, что из освобожденной от российских захватчиков территории области эвакуировали еще 91 человека.