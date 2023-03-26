Об этом информирует Оперативное командование "Север".

По состоянию на 20:00 зафиксировано два обстрела российскими войсками Черниговщины.

"С 14:40 до 15:00 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Карповичи", - пишет пресс-служба.

В результате попаданий российских снарядов поврежден частный дом.

Сообщается, что еще восемь обстрелов зафиксировано с 17:25 до 17:55 недалеко от села Блешня в Семеновской городской общине Черниговской области. Также вероятно, из миномета 120 мм.

О потерях среди местного населения информация не поступала.

Также Сумская ОВА пишет, что Российская Федерация обстреляла две территориальные общины области.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 2 общин Сумской области: Эсманской и Белопольской", - написала пресс-служба.

В общей сложности зафиксировано восемь прилетов из разных видов оружия - артиллерии и гранатомета.

Эсманскую общину рашисты обстреляли однажды из ствольной артиллерии. Семь выстрелов из автоматического гранатомета зафиксировано в Белопольской общине.