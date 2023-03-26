Российская армия за день минимум четыре раза обстреляла Черниговщину и Сумщину
Днем 26 марта войска России били по приграничным населенным пунктам Черниговской и Сумской области. Враг вел огонь из минометов и артиллерии
Об этом информирует Оперативное командование "Север".
По состоянию на 20:00 зафиксировано два обстрела российскими войсками Черниговщины.
"С 14:40 до 15:00 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Карповичи", - пишет пресс-служба.
В результате попаданий российских снарядов поврежден частный дом.
Сообщается, что еще восемь обстрелов зафиксировано с 17:25 до 17:55 недалеко от села Блешня в Семеновской городской общине Черниговской области. Также вероятно, из миномета 120 мм.
О потерях среди местного населения информация не поступала.
Также Сумская ОВА пишет, что Российская Федерация обстреляла две территориальные общины области.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 2 общин Сумской области: Эсманской и Белопольской", - написала пресс-служба.
В общей сложности зафиксировано восемь прилетов из разных видов оружия - артиллерии и гранатомета.
Эсманскую общину рашисты обстреляли однажды из ствольной артиллерии. Семь выстрелов из автоматического гранатомета зафиксировано в Белопольской общине.
- 21 марта российские оккупанты обстреляли пограничные территории Черниговской и Сумской областей из САУ, минометов и ствольной артиллерии.
- 23 марта российская армия дважды била по приграничной Сумской и Черниговской областей, в результате попаданий никто не пострадал.
- 24 марта россияне обстреляли поселок Городище Черниговской области, убив мирного жителя.
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