Российская армия во время атаки применяла ракеты "Искандер-К", которые сложно выявить, – Игнат
Во время последней ракетной атаки на Украину российские войска использовали, в частности, ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые трудно выявить и которые можно запускать с незначительных расстояний
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей Противовоздушной обороной", - сказал Игнат.
Он, в частности, добавил, что особенностью ракеты "Искандер-К" является возможность ее запуска с незначительного расстояния.
Кроме того, спикер также сообщил, что захватчики запускали ракеты с четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 10 человек, 17 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.41
Покупка 37.41Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.9Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное