Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей Противовоздушной обороной", - сказал Игнат.

Он, в частности, добавил, что особенностью ракеты "Искандер-К" является возможность ее запуска с незначительного расстояния.

Кроме того, спикер также сообщил, что захватчики запускали ракеты с четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.