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Российская армия в сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах

14 августа, 2023 понедельник
11:08
Война с Россией

В сутки воскресенья, 13 августа, российские военные обстреляли 10 областей Украины. В результате атак погибли 8 человек, 38 человек получили ранения различной тяжести

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за минувшие сутки враг совершил 11 обстрелов. В частности, по Семеновской общине Новгород-Северского района — обстрелы из минометов в направлении села Блешня (4 обстрела), сел Леоновка, Карповичи, Орликовка.

  • Новгород-Северская община: обстрел из ствольной артиллерии в направлении села Михалькина Слобода.
  • Сновское общество: обстрел из минометов в направлении села Елино.

Сумщина : вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Обстрелы потерпели Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская общины

  • Краснопольское общество: враг бил из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.
  • Великописаревское общество: совершены обстрелы из минометов и артиллерии. В результате минометных обстрелов повреждены частный дом и гараж.

Днепропетровщина : вчера враг снова атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. В городе повреждены корпуса отеля, изуродованы 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. Местных жителей не задело.

Запорожская область : 99 ударов по 24 населенным пунктам области в сутки. Вражеские БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара - по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам.

В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Харьковщина : на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип Богодуховского района, Огорцево и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово и Кисловка.

В результате вчерашнего обстрела села Кучеривка Купянского района получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии. В селе Петропавловка получила ранение и была госпитализирована 68-летняя женщина, в селе Русская Лозовая Харьковского района на территории садового общества 73-летний мужчина наступил на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирован с взрывным ранением.

Луганщина : кафиры попробовали иди вперед на Сватовщине, наступая на Андреевку. Однако эти попытки были остановлены Силами обороны. Не убавляет враг и нашествия с воздуха – вчера бил по Белогоровке. Под очередными ударами оказались Диброва с Белогоровкой.

Донеччина : решисты совершили 24 обстрела по населенным пунктам: Авдеевка, Северск, Торецк, Курахово, Часов Яр, с.Благодатное, с.Клещиевка, с.Богоявленка, с.Анновка.

Повреждены 2 частных жилых дома, гараж, грузовой автомобиль, 3 легковых автомобиля волонтеров, здание фильтровальной станции. Два человека получили ранения.

Одещина : ночью российские террористы атаковали область тремя волнами атак: двумя волнами ударных дронов и ракетами типа "Калибр".

В результате сбития ракет, которые россияне направили в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины.

Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы.

Николаевщина : вчера и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также в результате ракетных обстрелов вблизи населенного пункта Шевченковской общины возник пожар лесополосы и сухой травы на открытой территории, которая ликвидирована. Прошло без пострадавших.

Херсонщина : за минувшие сутки по области противник совершил 83 обстрела, по городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.
Террористы обстреляли жилой дом в Широкой Балке, где жила семья с детьми, все погибли. Также в Широкой Балке погиб 67-летний местный житель.

Из-за вражеских обстрелов Станислава погиб пастор христианской церкви и его 57-летний односельчанин. У двух женщин, 59 и 24 года, диагностировали минно-взрывные травмы, им оказали помощь.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Ранение средней степени тяжести получила 61-летняя женщина.

Из-за обстрела магазина в Комишанах 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

Из-за обстрела многоэтажки в Херсоне ранения получили три человека, в Новокаирах - 61-летний мужчина, в гигантском - тяжелые ожоги 70% тела получил 28-летний мужчина.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и 63-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь. Всего за сутки из-за российской агрессии семеро человек погибли, из них – двое детей. 13 человек получили ранения.

14 августа, около двух ночи российская армия снова атаковала Херсон. Тяжелые ранения получил 48-летний охранник, находившийся у бомбоубежища. Также в результате ударов по частным домам пострадали еще двое горожан.

  • В ночь на 14 августа российская оккупационная армия обстреляла Изюм Харьковской области, в результате чего получила ранение местная жительница. Ее дом поврежден.
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