Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За последнее время противник не сдвинул линию фронта. Они продолжают использовать тактику тотальных разрушений, используя тонны боеприпасов. Российская армия уже выдыхается, и это заметно на Донецком направлении", - отметил Назаренко.

По его словам, нужно говорить о контратаках ВСУ, которые уже происходят на Херсонщине и Харьковщине.

"К сожалению, они еще сохраняют возможность наращивать интенсивность в конкретных точках, то есть они концентрируют бешеное количество стволов и боеприпасов в одном месте, но не имеют продвижения", - подчеркнул Назаренко.

С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 оккупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С"

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