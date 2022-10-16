Активная линия фронта, где проходят боевые действия, – это более 800 км. При такой протяженности фронта Россия не обладает достаточным количеством сил, чтобы создать по ключевым направлениям какую-нибудь эшелонную оборону. И с таким широким фронтом враг теряет стратегическую, оперативную, а по большинству направлений и тактическую инициативу. Он уже привыкает к отступлению и учится, как мы видим, все чаще рыть окопы.

Ситуация на фронтах

Украинские военные наступали длительное время. Напомню, что 29 августа было наступление на херсонском направлении, а с 6 сентября – на харьковском. И что это значит. С одной стороны выглядит, что нашим частям, долгое время ведущим наступательные действия, нужна передышка и восстановление. А с другой, такие паузы крайне нужны и врагу, потому что Россия хочет как-то собраться с силами, насытиться мобилизованными и хоть как-то удерживать те линии обороны, которые уже есть. И потому получается, что наши ВСУ не должны давать врагу никакого шанса на такую паузу и нужно давить дальше и дальше. И вот фактически в этих условиях нашему Генштабу нужно найти верный баланс между политическими и общественными ожиданиями и четко учитывать свои возможности, потому что потенциал украинской армии на текущем этапе знает только Генеральный штаб.

Сватово и Кременная

После удачного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и лиманском направлении сейчас украинские подразделения находятся на ближних подступах к Сватовому и непосредственно к трассе Сватово-Кременная, вокруг которой враг сейчас пытается выстроить свою линию обороны. Фронт сократился, враг подтягивает резервы, включая опрокидывание сюда мобилизованных без подготовки. Они роют траншеи и пытаются вести какие-то боевые действия.

Сегодня, как и вчера, по сообщению Генштаба украинские войска наносили удары по российским позициям как раз по линии Сватово-Кременная, также удары по военной технике на купянском направлении. Можно ожидать, что наши силы будут продвигаться в Сватово, с отработанной концепцией охвата этого города с нескольких сторон: либо в Кременную, либо с перекрытием Сватово-Кременной трассы. Жизнь покажет, какой действительно сценарий будет реализован в ближайшее время.

Бахмут и донецкое направление

Российские войска сейчас действительно увеличили количество атак в Донецкой области и в первую очередь в окрестностях Донецка, но основные усилия враг сосредоточивает на Бахмуте, пытаясь окружить Бахмут. Украинские военные отражали атаки на Ивангород, Опытное и Веселую Долину.

Вчера на брифинге Пентагона упомянули об этом участке фронта и там были такие объяснения: "Россияне продолжают атаки на украинцев вокруг Бахмута, эти успехи очень невелики для них, мы видим как украинцы эффективно контратакуют, чтобы вернуть землю, которую россияне раньше захватили. Все эти действия с обеих сторон связаны как с применением артиллерии, так и с потерями с обеих сторон".

Бахмут – это важный узел коммуникации, враг хочет заявить, что его захват – это будет определенный реванш за Балаклею и Лиман, но вряд ли врагу это удастся. У россиян на этом направлении доминирует скорее политическая целесообразность, чем военная, потому что там действуют эти наемники ППК "Вагнера". Пригожин хочет показать, что на этом участке он эффективнее, чем на любых участках фронта, где действуют штатные подразделения или войска вооруженных сил РФ Шойгу.

Херсонщина, правый берег

Здесь мы проводим боевые действия, направленные как на истощение врага дальнобойными ударами для прерывания снабжения, так и с использованием потенциала суходольных подразделений. Динамика перемен достаточно значительна, мы вышли на линию фронта, которая проходит между Давидовым Бродом и Дудчанами на северо-востоке Херсона. Враг отступил на 20 км на Север в Херсонской области, а сейчас пытается закрепиться на Запад от села Миловое. Большинство русских войск на этой линии фронта – это изможденные подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты. Есть прямое указание Путина с Правобережья не отступать и потому враг будет цепляться за оборону, даже не имея для этого никаких перспектив и возможностей.

Вчера была информация, что украинские подразделения начали контрнаступление в северной части Херсонской области, ее подтверждали в Пентагоне, но пока наш генштаб молчит. Видим, что никакой паузы на фронте нет. Чем больше будет мощного и хорошего оружия, тем быстрее будут результаты, связанные с освобождением нашей земли.

Россия стремится закупить у Ирана дальнобойные ракеты другого типа, вдобавок к "шахедам"

Я спросил об этом у Леонида Полякова, советника директора Национального Института стратегических исследований, бывшего замминистра обороны Украины о том, насколько серьезны риски масштабирования ракетной угрозы со стороны России, даже если у них иссякают запасы собственных ракет.

Леонид Поляков считает, что к этому нужно относиться серьезно, поскольку дальнобойные баллистические ракеты в Иране были еще в 90-х годах, при чем речь идет о более чем 2 тыс. км разной дальности, разной системы. Если их поставят России, то безусловно нашей разведке к настоящему времени уже известно, в каком состоянии могут быть эти ракеты, и мы должны к этому готовиться. К сожалению, таких противоракетных систем как NASAMS и IRIS-T может оказаться недостаточно. У наших партнеров есть более высокие системы-перехватчики. Леонид надеется, что они смогут нам, если не поставить, то продать. Так как, например, такая система, как THAAD, или ее морской эквивалент Aegis - мощнее NASAMS и IRIS-T. Леонид Поляков надеется, что разговоры о передаче Украине более мощных систем уже давно ведутся.

Перспективы и риски создания совместно с Россией группировки и насыщения Беларуси российскими войсками

Леонид считает, что эти события входят в общий спектр решений, которые вынуждена на этом этапе принимать РФ, потому что ей не хватает сил на поле боя, чтобы остановить украинские войска. Поэтому в ход идут шантаж применения ядерного оружия, угрозы ЗАЭС. Для того чтобы максимально отворачивать наши силы от основной линии фронта, в том числе, но не только, применяют белорусский сценарий. Об этом даже свидетельствует еще более истерические заявления нынешнего главы Беларуси Лукашенко. В последнее время МИД Республики Беларусь, неделю назад отозвавший посла с заявлениями, что мы планируем какие-то атаки, очевидно это было согласно сценарию понедельничных террористических атак на Украину, чтобы как-то оправдать себя. Леонид не исключает, что эта совместная группировка попытается если несерьезно наступать в сторону Киева, то хотя бы создать какую-то конфликтную ситуацию на границе, чтобы максимально оттянуть наши войска от Юга.

Нужно ли учитывать количественные показатели группировки в Беларуси, или, чтобы нанести вред, хватит и малого количества, включая использование дальнобойных средств поражения или российских "искандеров"

По мнению Леонида Полякова, несмотря на информационную составляющую сообщений о количестве группировки, такое расхождение в заявленной численности может зависеть, в том числе, от состояния так называемой частичной мобилизации. Эксперт полагает, что есть много нюансов. Ведь, например, этот случай с расстрелом мобилизованных военных в Белгородской области – это фактически не первый летальный случай. На прошлой неделе пришло сообщение о самоубийстве одного из руководителей военкоматов на Востоке РФ, до этого было смертельное нападение на руководителя военкомата. По мнению Леонида, есть еще такие случаи, о которых мы, может, и не знаем. Не исключено, что на заседании Совбеза РФ, назначенном на следующую неделю, в том числе, среди вопросов будут обсуждаться меры реагирования на эти негативные процессы во время мобилизации.

Российские военные – в Белоруссию, а белорусское оружие – в Россию. Почему такие противоположные действия

Первый приоритет Кремля, руководящий оккупированной Республикой Беларусь, – это недостаток современных вооружений и боеприпасов на линии фронта. Согласно этому приоритету они вытягивают все, что можно, вынуждают Беларусь предоставлять ремонтные и другие услуги. Второй приоритет – это оттягивание части наших войск, для этого, очевидно, и создается эта общая группировка, кроме этого агитируют за вступление в так называемый ППК "Вагнер", белорусы там тоже воюют против Украины как наемники. И третий приоритет – информационный. Мы слышим заявления самого Лукашенко и заявления Кремля, что они будут доделывать белорусские штурмовики до уровня способности применять ядерное оружие и тому подобное.

Какова концепция превентивных ударов по белорусским силам в случае понимания, что эти подразделения готовы проводить наступательные действия

Леонид Поляков рассказал, что в этом вопросе нужно безусловно отдать пальму первенства украинскому военно-политическому руководству и руководству ВСУ и Генштаба, поскольку это чувствительный и тонкий баланс. Если у нас действительно уже есть 100% уверенность, что, например, с территории Беларуси Россия хочет нанести удар тактическими ядерными боеприпасами, то не стоит исключать упреждающий удар. В других случаях очевидно надо балансировать все за и против.