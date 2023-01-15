Российская армия увеличила количество кораблей в Черном море до 16, среди них шесть носителей "калибров"
Количество "калибров" на вражеских кораблях в Черном море может достигать 44 единиц, всего в акватории находятся 16 российских кораблей
Об этом сообщили в ОК "Юг".
"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых шесть ракетоносителей, причем один - подводный. Количество "калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне - около трех десятков", - говорится в сообщении.
В частности, в командовании призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть бдительными и сознательными.
- 15 января сообщалось, что при массированном ракетном обстреле Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.
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