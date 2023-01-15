Российская армия увеличила количество кораблей в Черном море до 16, среди них шесть носителей "калибров"

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых шесть ракетоносителей, причем один - подводный. Количество "калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне - около трех десятков", - говорится в сообщении.

В частности, в командовании призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть бдительными и сознательными.

15 января сообщалось, что при массированном ракетном обстреле Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb