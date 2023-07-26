Российская армия уничтожила полностью 180 украинских школ, - Лесной
Министр образования и науки Оксен Лесной заявил, что за время войны в Украине войска российской армии повредили более тысячи учебных заведений по всей стране, в частности, разрушили дотла 180 украинских школ
Об этом сообщает Укринформ.
"Сегодня мы имеем 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушены", - сообщил Лесной.
Также он подчеркнул, что более 1000 учебных заведений повреждены и подлежат экспертизе, могут ли они быть отстроены или нет.
Образовательный процесс в Украине и состояние укрытий
Министр образования и науки напомнил, что правительство выделило 1,5 млрд грн на обустройство укрытий к новому учебному году. По словам министра, три четверти школ обустроены укрытиями разного уровня и качества.
"75% школ обустроены укрытиями, но это не означает, что 75% учащихся могут вернуться к учебе. Это около 9 тысяч школ, в общей сложности у нас 13 тысяч школ. Для нас является приоритетом возвращения учащихся, мы возвращаемся к обучению там, где это возможно по вопросам безопасности. В регионах, приближенных к зоне боевых действий, обучение будет проходить онлайн", - подчеркнул Лесной.
Он добавил, что Министерство образования и науки рекомендует также и вузам вернуться к офлайн-обучению с соблюдением требований безопасности для повышения качества образования. Глава МОН отмечает, что многим заведениям высшего образования архитектура позволяет обустроить укрытие, однако не везде можно принять всех студентов.
Кроме того, Лесной также рассказал, что еще одной проблемой является миграция преподавателей. По его словам, это может создать препятствия для возобновления аудиторного обучения. Поэтому руководство высшего образования будет самостоятельно принимать решение о возобновлении обучения в оффлайн-формате.
- 3 июля глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что в этом году, по сравнению с 2022 годом, в Госбюджете Украины на зарплаты педагогов заложено на 20,5 млрд грн меньше. Однако в МОН предусмотрена программа поощрения.
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