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Российская армия уменьшила присутствие на границе с Норвегией: при чем здесь НАТО

17 сентября, 2023 воскресенье
20:27
Мир

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что присутствие российской армии у границ страны стало меньше, поскольку, по его словам, РФ понимает, что угрозы от НАТО нет

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на выступление чиновника во время встречи начальников оборонных ведомств стран НАТО в Осло.

Издание отмечает, что Норвегия является частью НАТО и граничит с Кольским полуостровом, где сосредоточено большинство российского ядерного оружия, а также Северный флот, управляющий российскими атомными подлодками.

По словам Кристоферсена, на границе остается около 20% российских сил от количества тех, сколько их было до полномасштабного вторжения.

"На нашей границе с РФ осталось 20% или даже меньше российских сил, чем было до 24 февраля 2022 года", - сказал он.

Кристоферсен также заявил, что Владимир Путин "очень хорошо знает", что НАТО не представляет угрозы для России.

"Если бы Путин верил, что мы угрожаем России, он не мог бы направить свои войска в Украину, чтобы вести там войну", – пояснил главнокомандующий.

  • Чтобы отработать противостояние российской агрессии, НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны – в них примут участие более 40 тысяч военных.
Россия
Норвегия
НАТО
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