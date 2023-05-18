Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В 14:55 глава региона написал, что враг нанес удары и призвал жителей не игнорировать опасность.

Синегубов пишет, что прилет российского снаряда был зафиксирован в селе Циркуны Харьковского района.

Пострадал частный жилой дом.

"Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", – добавил глава ОВА.

Впоследствии Областной центр экстренной медицинской помощи сообщил, что в результате ракетного удара оккупантов погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Воздушная тревога в Харьковской области началась в 14:52 и закончилась в 15:24. В общей сложности опасность длилась 31 минуту.