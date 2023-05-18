Российская армия ударила в дом на Харьковщине: погиб человек, есть раненые
Днем 18 мая враг нанес удар по селу Харьковской области. Снаряд попал в частный жилой дом, погиб один человек, двое ранены
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В 14:55 глава региона написал, что враг нанес удары и призвал жителей не игнорировать опасность.
Синегубов пишет, что прилет российского снаряда был зафиксирован в селе Циркуны Харьковского района.
Пострадал частный жилой дом.
"Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", – добавил глава ОВА.
Впоследствии Областной центр экстренной медицинской помощи сообщил, что в результате ракетного удара оккупантов погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения.
Воздушная тревога в Харьковской области началась в 14:52 и закончилась в 15:24. В общей сложности опасность длилась 31 минуту.
- Напомним, ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу: в нескольких областях работала ПВО, взрывы и сбивания были в Киевской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Зафиксировано падение обломков и пожары.
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