Российская армия ударила с С-300 по частному сектору Краматорска
Российская армия ударила из С-300 по частному сектору Краматорска, на одном из дворов осталась четырехметровая воронка, пострадавших нет
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.
"Ракетный удар по частному сектору — так началось утро в Краматорске. Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 м в ширину и 1,5 м в глубину", - пишет Кириленко.
Глава Донецкой ОВА также сообщил, что повреждены 3 дома, люди не пострадали.
"Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу. Безопасных мест в Донецкой области сейчас нет. Поэтому призываю всех — эвакуируйтесь! Своевременная эвакуация — единственный правильный выход!" - призвал он.
- Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.
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