Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.

"Ракетный удар по частному сектору — так началось утро в Краматорске. Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 м в ширину и 1,5 м в глубину", - пишет Кириленко.

Глава Донецкой ОВА также сообщил, что повреждены 3 дома, люди не пострадали.

"Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу. Безопасных мест в Донецкой области сейчас нет. Поэтому призываю всех — эвакуируйтесь! Своевременная эвакуация — единственный правильный выход!" - призвал он.

Напомним, за последние 5 дней, пока продолжается обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли около 2 тысяч человек, из них 385 детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb