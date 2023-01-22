Российская армия ударила ракетами С-300 по селам вблизи Запорожья, есть разрушенные дома
Ночью и утром российские войска нанесли ракетный удар по двум селам в Запорожье, есть разрушенные дома
Об этом в telegram сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью враг снова попал ракетами С-300 по мирным объектам нашей области. В результате взрыва в Лежине пострадали дома людей и инфраструктура села", - говорится в сообщении.
Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки.
Утром агрессор ударил по Камышувасу. Там разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.
Отмечается, что 172 обстрела по запорожским общинам зафиксированы в сутки. Пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 новых разрушений.
- 22 января сообщалось, что более 150 городов и сел в Херсонской области до сих пор не имеют энергоснабжения , это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.
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