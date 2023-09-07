Российская армия ударила по Запорожскому району

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", - написал он.

О пострадавших информации пока нет.

Чиновник призвал граждан оставаться в укрытиях.