Российская армия ударила по Запорожскому району
Днем 7 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по Запорожскому району. Последствия обстрела уточняются
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", - написал он.
О пострадавших информации пока нет.
Чиновник призвал граждан оставаться в укрытиях.
- По данным Генштаба, за минувшие сутки на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам , среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Красное Запорожской области.
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