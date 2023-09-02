Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По предварительной информации, россияне нанесли по городу, вероятно, авиационный удар. В эпицентре очутилась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли супруги: 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

"Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.