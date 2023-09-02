Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
Российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, атаковала жилую застройку в Угледаре, в результате чего погибли супруги. Еще два человека, среди них - ребенок, получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По предварительной информации, россияне нанесли по городу, вероятно, авиационный удар. В эпицентре очутилась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли супруги: 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.
"Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.
- 2 сентября российская армия также ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения.
- Вечером вражеской атаки подвергся Краматорску. Россияне обстреляли город из РСЗО: одна из ракет попала в квартиру многоэтажки, но не разорвалась.
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