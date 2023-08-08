Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
Российские террористы во вторник, 8 августа, обстреляли село Никольское Дарьевской общины Херсонской области, в результате чего одна женщина получила ранения
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне попали в жилой дом, в результате чего ранения получила 50-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали.
- За сутки понедельника, 7 августа, российские военные нанесли удары по восьми регионам Украины. В результате обстрелов 12 человек погибли, около 100 получили ранения.
- В ночь на 8 августа россияне ударили по одному из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области. В доме возник пожар, в результате которого пострадала 83-летняя женщина.
- Утром кафиры обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковской области. Ранения получили двое мужчин
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