Российская армия ударила по Херсонщине: госпитализирована женщина
В воскресенье, 30 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате удара по селу Новодмитровка получила ранение одна женщина, ее забрали в больницу
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Российская армия продолжает калечить мирных жителей Херсонщины. Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ОВА отметили, что в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вечером 29 июля пострадала в результате вражеских минометных обстрелов.
В больнице у пострадавшей диагностировали ранения спины и плеча.
- Российские террористы в субботу, 29 июля, обстреляли село Веселое Херсонской области. В результате ракетного удара ранения получила 69-летняя женщина.
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