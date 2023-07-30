Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия продолжает калечить мирных жителей Херсонщины. Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОВА отметили, что в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вечером 29 июля пострадала в результате вражеских минометных обстрелов.

В больнице у пострадавшей диагностировали ранения спины и плеча.