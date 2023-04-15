Об этом сообщил в telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор ударил по Никопольскому району - Мировской громаде. Из тяжелой артиллерии туда прилетело 10 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - отметил он.

В настоящее время спасатели обследуют территорию и уточняют последствия обстрелов.