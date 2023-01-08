Об этом оперативное командование "Север" сообщает в telegram.

Стало известно, что с 13:05 до 14:15 в районе населённого пункта Галагановка зафиксированы семь "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии.

Потерь среди личного состава и техники, по данным ОК "Север", нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, за сутки 7 января россияне нанесли 15 ударов по Донецкой области, ночью на следующий день они атаковали Краматорск, Константиновку, Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: есть погибший мирный житель.

Ранее сообщалось, что с 22:00 7 января захватчики атаковали Запорожье, они использовали кассетные снаряды и реактивные системы залпового огня. Поражена гражданская и критическая инфраструктура.

Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов.

Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская громады.

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