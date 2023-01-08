Российская армия ударила из артиллерии по приграничью Черниговщины
Войска Российской Федерации в воскресенье, 8 января, в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговской области
Об этом оперативное командование "Север" сообщает в telegram.
Стало известно, что с 13:05 до 14:15 в районе населённого пункта Галагановка зафиксированы семь "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии.
Потерь среди личного состава и техники, по данным ОК "Север", нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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- Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона из зажигательных боеприпасов.
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