Об этом Офис генерального прокурора сообщил в telegram .

"По состоянию на утро 1 января 2023 года более 1328 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 452 ребенка погибли и более 876 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Эти данные не окончательны, продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

В частности, сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Херсонской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

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При фиксации преступлений российских захватчиков в Херсонской области установлена гибель двух мальчиков 13 и 17 лет.

31 декабря в результате ракетной атаки врага на Запорожье была ранена 14-летняя девочка.

Также 31 декабря из-за артобстрела Херсона получили ранения двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

30 декабря в результате артобстрела войсками РФ села Дальнее Донецкой области была ранена 13-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждены 3126 учебных заведений. 337 из них полностью разрушены.

14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что, по подтвержденным данным, сейчас в РФ находится более 12 тысяч украинских детей, из них около 8600 принудительно депортированы.

По состоянию на 23 декабря было известно, что в Херсонской области с момента деоккупации следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей, 17 из них – дети.

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