Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения между украинскими и российскими военными.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области; Волфине, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кучеривка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Новомарково, Клищиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Старомайорскому, Урожайному Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Токаревка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зоровка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по районам скопления живой силы врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один удар - по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.

За сутки россияне совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов.



В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.