Российская армия трижды за день обстреляла Никопольский район
Военные РФ три раза за день ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району
Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Трижды за сегодняшний день российская оккупационная армия била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", - написал он.
Добавляется, что на местах обстрелов работают спасатели. Они уточняют последствия атак.
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