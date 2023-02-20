Российская армия трижды за день обстреляла Никопольский район

Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Трижды за сегодняшний день российская оккупационная армия била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", - написал он.

Добавляется, что на местах обстрелов работают спасатели. Они уточняют последствия атак.