Российская армия трижды обстреляла Днепропетровщину: есть пострадавшая

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В частности, россияне три раза били из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

В результате атаки РФ ранена 82-летняя женщина. По словам главы ОВА, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Кроме этого, артиллерия врага повредила три частных дома, два хозяйственных сооружения и газопровод.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА