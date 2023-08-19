Российская армия трижды обстреляла Днепропетровщину: есть пострадавшая
Днем в субботу, 19 августа, российские террористы нанесли удары по Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов частных домов пострадала пожилая женщина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В частности, россияне три раза били из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.
В результате атаки РФ ранена 82-летняя женщина. По словам главы ОВА, сейчас ее состояние удовлетворительное.
Кроме этого, артиллерия врага повредила три частных дома, два хозяйственных сооружения и газопровод.
Фото: Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
- Утром в субботу, 19 августа 2023 года, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. В результате попадания в Драматический театр погибли 7 человек, среди них - ребенок, 129 получили ранения. Подробнее – читайте по ссылке.
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