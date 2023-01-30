Об этом сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона в понедельник, 30 января.

"Что касается именно запорожского направления, то в настоящее время столкновения боевые не наблюдаются. Противник основные свои усилия сосредоточил на ведении разведки и нанесении огневых ударов", - сказал Ерин.

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В частности, по его словам, о ведении наступательных действий на этом направлении по состоянию на данный момент речь не идет.

"Сил и средств, которые сосредоточены врагом, недостаточно для полноценного наступления. За последние несколько дней усиления группировки врага на запорожском направлении также не наблюдается", - отметил Ерин.

Он подчеркнул, что основные усилия противник продолжает сосредоточивать на донецком и луганском направлениях.

"Пока там он (враг, - ред.) ведет самые ожесточенные бои", - добавил он.

По данным аналитиков Института изучения войны, кадровые военные РФ, вероятно, постепенно заменяют истощенных вагнеровцев, чтобы продолжить наступление на Бахмут.

Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов.

30 января офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко отметил, что враг пытается окружить Бахмут с флангов.

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