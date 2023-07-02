Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Армия РФ в очередной раз обстреляла жилой квартал Херсона. Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общепита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина. В ОВА сообщили, что ему вызвали "скорую".

Кроме этого, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне.

"Из-за обстрела многоэтажки двое мирных людей - ранены. Их госпитализировали в больницу", - сообщили в Херсонской ОВА.