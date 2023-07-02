Российская армия снова обстреляла Херсон, три человека пострадали
В воскресенье, 2 июля, российские войска ударили по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела трое жителей получили ранения
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Армия РФ в очередной раз обстреляла жилой квартал Херсона. Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общепита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина. В ОВА сообщили, что ему вызвали "скорую".
Кроме этого, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне.
"Из-за обстрела многоэтажки двое мирных людей - ранены. Их госпитализировали в больницу", - сообщили в Херсонской ОВА.
- За минувшие сутки 1 июля российские войска нанесли удары по девяти областям Украины, в результате чего 13 человек получили ранения, 1 человек погиб. В частности, в результате попадания в дом в Херсоне ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Также в результате обстрела областного центра тяжелые травмы получила 72-летняя женщина, ее госпитализировали.
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