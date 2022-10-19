Российская армия сдеградировала от современного уровня где-то на 40-50 лет, - эксперт по военной контрразведке
Эксперт по военной контрразведке Михаил Притула отметил, что российские оккупанты не могут поражать с большой точностью военные объекты на передовой, потому что их артиллерия сдеградировала примерно на полвека
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы видим глобально, что российская армия деградировала от современного уровня где-то на 40–50 лет назад. И соответственно деградировала их артиллерия. Они не могут поражать с большой точностью военные объекты на передовой, но они могут поражать гражданские объекты, которые не имеют должной ПВО, потому что противовоздушная оборона защищает другие объекты. И таким образом они воюют", - сказал Михаил Притула.
Полковник запаса СБУ отметил, что украинские военные высокоточно уничтожают российскую армию на территориях, которые РФ оккупировала.
"Логика российских военных такова: уничтожить максимум гражданских объектов, воюя со всей Украиной. Но они не могут нанести вред Вооруженным Силам Украины. ВСУ уничтожают вооруженные силы России на тех территориях, которые россияне оккупировали. И будут уничтожать, пока не закончится все, что у армии РФ есть. Мы видим, что это подходит уже к концу", - добавил он.
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