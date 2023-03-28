Об этом сообщили в telegram-канале руководителя Офиса Президента Украины.

"Россияне осуществили авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате удара пострадал 1 человек.

В telegram-канале Сумской ОВА отмечается, что в результате обстрела также были повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Кроме того, добавляется, что утром из ствольной артиллерии был произведен обстрел из 20 "приходов" Середино-Будской общины. Информация о последствиях уточняется.