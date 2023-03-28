Российская армия сбросила на Сумщине авиабомбу: разрушен гараж и повреждены дома, пострадал человек
Во вторник, 28 марта, российская армия сбросила на Белополье в Сумской области авиабомбу: разрушен гараж и повреждены дома, пострадал человек
Об этом сообщили в telegram-канале руководителя Офиса Президента Украины.
"Россияне осуществили авиаудар управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате удара пострадал 1 человек.
В telegram-канале Сумской ОВА отмечается, что в результате обстрела также были повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома.
Кроме того, добавляется, что утром из ствольной артиллерии был произведен обстрел из 20 "приходов" Середино-Будской общины. Информация о последствиях уточняется.
- Днем 26 марта войска России били по приграничным населенным пунктам Черниговской и Сумской области. Враг вел огонь из минометов и артиллерии.
- 27 марта российские оккупационные войска обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из минометов и ствольной артиллерии. Обошлось без потерь.
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