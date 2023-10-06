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Обновлено

Силы обороны ликвидировали 620 окупантов, 20 танков и 29 БПЛА

6 октября, 2023 пятница
07:58
Война с Россией

За прошедшие сутки россияне пытались восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области, однако успеха не имели. Силы обороны уничтожили 620 окупантов и 20 танков

Об этом 6 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 281 090 (+620) человек
  • танков ‒ 4777 (+20)
  • боевых бронированных машин ‒ 9082 (+30)
  • артиллерийских систем – 6666 (+23)
  • РСЗО – 806 (+2)
  • средств ПВО ‒ 540 (+0)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5158 (+29)
  • крылатых ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
  • подводных лодок ‒ 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9015 (+35)
  • специальной техники ‒ 951 (+3)

Данные уточняются.

Возведение Генштаба: Российская армия пыталась восстановить положение Дилиевки в Донецкой области, однако безуспешно

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также, враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Армия РФ нанесла 3 ракетных и 65 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Кроме того, российская федерация атаковала Украину 29 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда". Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели: Грабовское Сумской области; Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили узел связи и врага ЗРК

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, состав горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ противника.

  • Силы обороны в течение дня 5 октября отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
  • В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны за прошедшие сутки имели успешные наступательные действия в районе Андреевки Донецкой области, а также Роботиного и Ивового Запорожской области.
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