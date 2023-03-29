Российская армия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ
На границе Украины и с Беларусью войска РФ пытаются устроить провокации
Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора одного из окупантов, сообщает Служба безопасности Украины.
В записи военный РФ, "гастролирующий" вдоль украинской границы, рассказывает о провокациях своему знакомому.
"…Мы в одном городе (в Беларуси, – ред.). Здесь тоже мутки мутят... Ездят на провокации, на всякую х***ю... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Беларусь напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", - говорится в перехвате.
Другой россиянин в настоящее время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение его собеседника перебросят на помощь именно сюда. Однако тот опровергает: "... снова переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границу с Польшей переехали. Возле Польши".
В СБУ подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами.
- Ранее сообщалось, что по данным российской правозащитной инициативы GulaguNet, российское командование перебросило в Республику Беларусь участников запланированной в интересах Кремля антиукраинской провокации.
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