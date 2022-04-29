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Война с Россией: хроника
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Российская армия прогнила, - The Economist

29 апреля, 2022 пятница
19:36
война с Россией

Замысел Путина превратился в катастрофу: за два месяца боев украинская армия уничтожила более 21 тысячи российских военных и по меньшей мере 1 600 бронированных машин, а также десятки самолетов и флагман Черноморского флота "Москва"

Об этом пишет The Economist .

"Вторжение в Украину было катастрофой для российских вооруженных сил. По данным правительства Великобритании, за два месяца боев было убито около 15 000 военнослужащих. Уничтожено по меньшей мере 1 600 бронированных машин, а также десятки самолетов и флагман Черноморского флота" , – пишет издание.

Российский оборонный бюджет составляет более 250 миллиардов долларов, в три раза превышая британский или французский, но большая его часть, похоже, потеряна из-за коррупции.

До сих пор Россия так и не смогла установить контроль над небом или соединить силу своих ВВС с танками, артиллерией и пехотой. Погрузившись в коррупцию и не в состоянии учиться на собственных ошибках, генералы отвергли передовые военные доктрины, скатясь к разрушению городов и гражданским терроризациям.

"Высокомотивированные силы Украины являются упреком этим российским неудачам, - пишет The Economist. - Несмотря на то, что они были менее многочисленными и плохо вооруженными, они сопротивлялись армии вторжения, передавая принятие решений небольшим, адаптированным местным подразделениям, получавшим текущую разведку. Даже если российская кампания теперь под одним командующим, преуспевшим на Донбассе, она сделает это главным образом благодаря своей массе. Ее претензия быть современной силой столь же убедительна, как ржавые танковые горы в украинских полях".

Путин готов идти на риск, который для других, включая многих россиян, бессмыслен. Дальнейшее падение российского могущества может привести к еще более безрассудной агрессии. "Пример Украины показывает, что в будущих войнах, если российские силы не смогут победить на поле боя, они прибегнут к зверствам. Слабая российская армия может быть еще более жестокой. Для тех, кто по всему миру сталкивается с российской агрессией, это ужасная перспектива" , - заключает The Economist.

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