Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении российская армия применяет самодельные дроны-камикадзе по позициям аэроразведки Национальной гвардии Украины... До позиций аэроразведчиков дроны так и не смогли добраться. Два самодельных квадрокоптера гвардейцы сбили из стрелкового оружия. Благодаря меткому выстрелу кабель взрывателя был перебит в воздухе", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что такие дроны опасны, так как при столкновении с любым объектом взрываются.

"Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате", - объяснили защитники.

Они также рассказали, как сделаны эти дроны.

"К самодельным или китайским не прошитым квадрокоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими поражающими элементами с дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.