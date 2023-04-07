Российская армия применяет самодельные дроны-камикадзе: два таких нацгвардейцы уничтожили на Купянском направлении
Нацгвардейцы сбили из стрелкового оружия два самодельных дрона-камикадзе, которые российская оккупационная армия применила на Купянском направлении
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
"Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении российская армия применяет самодельные дроны-камикадзе по позициям аэроразведки Национальной гвардии Украины... До позиций аэроразведчиков дроны так и не смогли добраться. Два самодельных квадрокоптера гвардейцы сбили из стрелкового оружия. Благодаря меткому выстрелу кабель взрывателя был перебит в воздухе", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что такие дроны опасны, так как при столкновении с любым объектом взрываются.
"Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате", - объяснили защитники.
Они также рассказали, как сделаны эти дроны.
"К самодельным или китайским не прошитым квадрокоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими поражающими элементами с дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 480 военных РФ, 2 танка и 4 беспилотника.
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