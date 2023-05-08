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Российская армия потеряла за сутки в Украине 540 военных, 42 дрона и 7 танков

8 мая, 2023 понедельник
08:15
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 194 970 военных, 2614 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3730 танков

Об этом сообщили в понедельник, 8 мая, в facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

  • личный состав ‒ около  194970 (+540) человек ликвидировано
  • танки ‒ 3730 (+7) 
  • боевые бронированные машины ‒ 7253 (+5) 
  • артиллерийские системы – 3018 (+8) 
  • РСЗО – 554 (+0) ед.
  • средства ПВО ‒ 306 (+0) 
  • самолеты – 308 (+0) 
  • вертолеты – 294 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42)
  • крылатые ракеты 947 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) 
  • автомобильная техника и автоцистерны - 5958 (+6) 
  • специальная техника – 384 (+4)

Данные уточняются.

  • 8 мая ночью украинская ПВО сбила 35 "шахедов" над Киевщиной.
военные силы Украины
Военные новости
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