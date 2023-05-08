Российская армия потеряла за сутки в Украине 540 военных, 42 дрона и 7 танков
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 194 970 военных, 2614 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3730 танков
Об этом сообщили в понедельник, 8 мая, в facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:
- личный состав ‒ около 194970 (+540) человек ликвидировано
- танки ‒ 3730 (+7)
- боевые бронированные машины ‒ 7253 (+5)
- артиллерийские системы – 3018 (+8)
- РСЗО – 554 (+0) ед.
- средства ПВО ‒ 306 (+0)
- самолеты – 308 (+0)
- вертолеты – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2614 (+42)
- крылатые ракеты 947 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 5958 (+6)
- специальная техника – 384 (+4)
Данные уточняются.
- 8 мая ночью украинская ПВО сбила 35 "шахедов" над Киевщиной.
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