Российская армия потеряла в Украине половину своих танков и уже не восстановится, - Пентагон
Россия, вероятно, потеряла в Украине уже половину своих основных боевых танков
Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль, передает CNN.
"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - сказал Каль.
Он напомнил, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала полномасштабного вторжения.
"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", – рассказал Каль.
Также он отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную, демократическую страну", но "он потерпел неудачу, и это не изменится".
"Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит", – резюмировал Каль.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил , что РФ с февраля потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.
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