Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль, передает CNN.

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - сказал Каль.

Он напомнил, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала полномасштабного вторжения.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", – рассказал Каль.

Также он отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную, демократическую страну", но "он потерпел неудачу, и это не изменится".

"Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит", – резюмировал Каль.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил , что РФ с февраля потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

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