Об этом в интервью Reuters заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Российская армия понесла значительные потери - как в живой силе, так и в технике", - заявила Ламбрехт.

"Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами не соответствует действительности", – добавила она и отметила, что РФ нужно отремонтировать много техники и трудно набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики оставшиеся резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - отметила министр.

Однако в то же время Ламбрехт высоко оценила смелость россиян, публично критиковавших Путина, хотя заметила, что не ожидает, что такое инакомыслие будет достаточным, чтобы повлечь за собой падение Путина в краткосрочной перспективе.

Также Ламбрехт заявила, что Берлин готов долговременно поддерживать Киев.

Напомним, что 15 сентября правительственная коалиция Германии приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Также 15 сентября народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что российская армия теряет наступательный потенциал на всех участках фронта.

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