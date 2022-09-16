Российская армия понесла значительные потери, военные резервы РФ могут быть меньше, чем считали, - министр обороны Германии
Россия понесла значительные потери в войсках и технике, а результаты последнего контрнаступления ВСУ могут продемонстрировать, что военные резервы Москвы меньше, чем предполагалось
Об этом в интервью Reuters заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
"Российская армия понесла значительные потери - как в живой силе, так и в технике", - заявила Ламбрехт.
"Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами не соответствует действительности", – добавила она и отметила, что РФ нужно отремонтировать много техники и трудно набирать достаточное количество нового персонала.
"Будет очень интересно увидеть, насколько велики оставшиеся резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - отметила министр.
Однако в то же время Ламбрехт высоко оценила смелость россиян, публично критиковавших Путина, хотя заметила, что не ожидает, что такое инакомыслие будет достаточным, чтобы повлечь за собой падение Путина в краткосрочной перспективе.
Также Ламбрехт заявила, что Берлин готов долговременно поддерживать Киев.
- Напомним, что 15 сентября правительственная коалиция Германии приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.
- Также 15 сентября народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что российская армия теряет наступательный потенциал на всех участках фронта.
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